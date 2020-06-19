台北市1名林姓男子（27歲）昨（18）日晚間全身酒味，然後在包包裡裝了7顆檸檬跑到派出所大鬧，嘴裡不斷咆哮「我要告警察」，遭員警請出去後，竟在派出所門口朝警方揮拳，隨即遭到壓制並帶回派出所保護管束。

警方調查，林姓男子昨日晚上8時許，喝得醉醺醺跑到安和路派出所，一進派出所就大聲咆哮「我要申訴，我要告警察」等語，員警見男子情緒激動，便先將他請出派出所。

豈料，林男出了派出所，隨即朝員警揮拳攻擊，所幸並未打到人，警方見狀後隨即將人壓制帶回派出所，這時，男子包包掉出7顆檸檬，讓警方一度以為對方持石頭來攻擊員警。

林男遭警方保護管束後，仍不斷在派出所內大吼大叫，直到酒醒後才發現自己闖下大禍，不斷向員警道歉。

其實，林男晚間鬧派出所前，當天下午5時許他就因騎腳踏車自摔，情緒不穩一度攻擊救護人員，經警方到場協助，才將他送上救護車就醫。男子1天連鬧2次，警方苦口婆心對男子勸說一番後不予追究，讓他離開派出所。

更多 CTWANT 報導

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)