堤維西(1522)109年股東常會，今(19)日首次移師於台南育樂中心舉行；主席堤維西董事長吳俊佶坦言，海外市場確實備受全球疫情的影響，至於未來的營運成果，或許真的只能”擲筊”請示”媽祖”了；至於大陸地區，所幸自今四月單月開始，當地的車市，已出現復甦力道，只要北京疫情不再擴大，下半年可望有榮景可期。

堤維西交通109年股東常會，昨日只召開短短的十六分鐘，即圓滿落幕了；會中通過所有的108年財務報告等，並表決通過董事會所提出，將每股分派現金股利1.4元的承認事項。

堤維西總經理陳勁兆在會中指出，預計109年度預期AM(售後維修)，以及OEM(委託設計製造)兩大市場的汽車銷售量，受到全球新冠肺炎疫情發展而變動。

至於未來公司發展策略，由於主要產品為汽車車燈，提供OEM及AM各種不同功能用途燈具，除了通過ISO14001、IATF16949及FORDQ1的品質認證，同時也是北美CAPA 保險認證體系之合格供應商，在成為台灣業界第一家通過ISO26262車用部品功能安全認證工廠後，獲得更多國際車廠認同，同時也帶來OEM業績之提升。

去年大陸車市持續衰退，OEM零部件廠商營收依舊低迷，所幸售後市場未受影響，該公司去年營收仍有小幅成長，今年初起新冠疫情自中國蔓延全球，預估國際售後需求亦會受到影響。

吳俊佶在股東常會後坦言，國際航班的斷飛，真的讓外銷廠商的營運備受考驗，即使想洽商新的業務，或落實原定的訂單，買主的海外人員或公司的業務員，根本都無法相互往來，目前惟有期盼疫情早日過去，否則目前要論及未來的營運成果為何？真的只能＂擲筊＂請示＂媽祖＂了”。

至於大陸市場，自四月起，汽車量已明顯往上攀升，堤維西的OEM業務已觸底反彈，主要負責AM市場的AM業務，也是一個月比一個月來的好。換言之，大陸地區的業務量，只要北京的新冠疫情控制得宜，不要再擴大下去，相信當地市場，今年下半年的營運績效，肯定會比上半年來的好。

(工商 )