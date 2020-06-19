37歲大陸女星金莎2005年和林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉傳出曖昧，最近金莎上實境秀《乘風破浪的姐姐》，力拚和一群女星組團再次出道，她接受陸媒訪問，鬆口過去在公司建議下做過微整，打了瘦臉針，結果導致臉皮笑肉不笑，幾乎僵了，讓她好後悔，她也澄清絕沒動過刀，只做過正骨手術。

金莎2002年演出電視劇《十八歲的天空》，以乖乖牌的校花角色「藍菲琳」走紅，10多年前她和林俊傑傳出同門師兄妹擦出愛苗，4年前兩人上節目《誰是大歌神》，金莎被逼問是否真的喜歡過林俊傑？她鬆口：「像他（林俊傑）這樣的，很難讓人不喜歡吧。」被指間接認了舊情。

據《新浪娛樂》報導，金莎最近承認當年走紅後，在公司安排下去打了瘦臉針，想讓自己更上鏡，結果換來整整11個月臉都不太能動，她也因此有些厭食症，瘦到約44公斤，外界常傳她臉不斷進化，她藉機澄清沒這個膽，只有打瘦臉針和做正骨手術，也坦白說之後還是會去做，但會注意劑量。

(中時電子報)