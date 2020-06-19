農委會主委陳吉仲（中）至台南市南化區農會與果農座談，聽取農民心聲。（劉秀芬攝）

農委會主委陳吉仲（中）至台南市南化區農會關心芒果產銷狀況。（劉秀芬攝）

農委會主委陳吉仲（左三）至台南市南化區農會關心芒果產銷狀況。（劉秀芬攝）

台南芒果產季到，有農民反映外銷價比去年差、芒果三級品加工收購價低，立委郭國文19日邀農委會主委陳吉仲至台南市南化區農會與果農座談，聽取農民心聲，陳吉仲表示，芒果價格現在看漲，農委會已針對外銷運費給予補助，芒果大出後價格若有波動，農委會也會啟動因應措施，有信心讓芒果農賺大錢。

農委會今年5月13日起就已啟動芒果採購加工措施，由地方政府公告徵求加工廠商，補助供應單位每公斤2元集運費，以及加工廠商加工處理費每公斤2元。

此外，農委會特別針對海外行銷提出獎勵，除了包含外銷空運保證艙位外，外銷至國外空運依國別每公斤補助30至70元，海運每公斤補助6至13元。

與會果農表示，今年給加工廠的加工處理費補助較去年少，收購量也可能跟著減少，導致會有加工果流入市面。且去年有以一定價格以上購買「產銷履歷即有機芒果」、「產銷履歷加工驗證」以及「外銷供果園」的廠商都有補助集運費與加工處理費，而今年卻沒有相關補助。

農糧署表示，今年芒果預估減產11％，且加工廠需求量也增加，故酌予降低加工處理費，但是仍然有補助。但仍有果農說，今年因為雨水少，愛文個頭偏小，雖然品質好，都被打入次級品，或只能送去加工切丁，加工廠開出的價錢太低，對果農而言非常不划算。

南化農會常務監事黃永福表示，目前外銷市場價格比去年差，有的甚至被砍到1公斤85元，外銷供果園的條件嚴格，果農非常辛苦，希望外銷供果能建立一個平台，提供保障價格，不然以他們芒果條件，在國內市場1公斤賣到100、200元輕而易舉，不是一定要賣給外銷商。

陳吉仲說，今年芒果外銷量已經超過2800多噸，往年同期是2500多噸，農委會在外銷海運、空運都加碼補貼運費，相信台南芒果外銷一定比去年更好，只要外銷有在拉，產地價格也會漲，而且農委會還有其他因應方案，希望先備而不用。

郭國文則表示，為維持芒果價格，相關的加工補助應該機動調整。今年雖然預估減產，但台南芒果產期與屏東產期今年重複時間據說較長，目前市場價格上是較去年低的。因此希望能恢復去年集運費每公斤補助2元、加工處理費每公斤3元，以鼓勵加工業者收購來平衡價格，健全產銷體系。

至於外銷，郭國文說雖然有補助空運海運費用，但銷往日韓仍以愛文為主，台南第二大產量之金煌則應儘速提前排入談判期程，讓金煌除了目前銷東南亞外，也能順利銷至東北亞、甚至其他洲。

郭國文也補充說，整體芒果的品質管理，更可以透過分級包裝來吸引不同消費族群。農糧署今年有針對鳳梨的分級包裝補助，希望針對芒果也能有相關補助，鼓勵完善分級包裝，也有利於行銷。

(中時 )