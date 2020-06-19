許多人害怕吃止痛藥會傷身，但腦神經內科醫師林志豪指出，止痛藥經醫師診斷開立，當然可以吃，一般1到3天可代謝掉，不過長期服用過量的止痛藥的確會傷身，因此千萬不要自己亂吃，且若有越來越常吃、越吃越沒效的狀況，請務必要回去看醫生。

林志豪分享，看過許多病人對於「吃止痛藥」這件事情，存在著許多誤解，像是，吃止痛藥很傷身、要花五年才可排出體外、能忍就不要吃等，讓不少患者就算很痛，也咬牙忍著，因為覺得止痛藥很可怕。

林志豪解釋，止痛藥絕對可以吃，若真的很毒，政府才不會允許大家服用；另外，止痛藥一般來說，在服用的1至3天就可代謝完，但建議止痛藥最好找醫師評估後再吃；另外當疼痛無法透過按摩、休息或睡覺等方式來緩解，吃止痛藥真的不會怎樣。

林志豪補充，若「服用止痛藥」出現兩種狀況時，務必去就診找醫生，一是越吃越頻繁（一周平均需要吃2天以上）；一是越吃越沒效果，千萬不可以自己加重藥量，因為「長期過量」使用止痛藥，會對身體造成傷害。

林志豪表示，飽受頭痛之苦的人，也不要擔心，其實頭痛治療有更多不同的選擇，不是只有服用止痛藥而已，可以就診與醫生討論，並選擇合適的治療方式，大部分頭痛患者是可以找回美好的生活的。

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(中時電子報)