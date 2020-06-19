佳世達(2352)今股東會順利結束，雖然開了超過2個小時，但董事長陳其宏表示，股東會就是要讓股東暢所欲言，並耐心向股東解說。目前很多國家尚在疫情高峰，因此仍持著做最壞的打算、最好的準備。佳世達全年目標營收拚正成長，雖然下半年變數還有變數，會想盡各種辦法拚目標達陣。因應供應鏈的轉移，佳世達去年開始布局啟動越南廠區，先以租廠方式運作，不到半年就開始量產，預估今年10月越南廠會完成建廠。

陳其宏表示，供應鏈的移轉最後還是要看競爭力，這是要堅持的原則，成本要低，消費者才會買單。佳世達生產的三道錦囊，第一是台灣、其次是東南亞，第三道是到墨西哥或美國本土。

陳其宏表示，大鑑隊運作以來已經看到成果，併購的計畫一直在進行，隨時有新案子在談，今年還會有很多好消息。

佳世達資訊產品事業群總經理黃漢州表示，佳世達今年顯示器因疫情影響，受惠遠距商機，反而逆勢成長，市占也由先前的18%上揚到近2成。顯示器表現優於市場。今年疫情剛開始時，商用和企業戶WFH的大規模訂單很大，但5月訂單出現反轉，由公司大單轉為個別消費者訂單，究其原因，是公司將錢發給員工讓員工自行購買，也因此電競顯示器訂單反而增加很多，預估顯示器上下半年的配置為48:52水準。顯示器今年整個市場衰退3~5%，但佳世達會比市場好，市占會再增加一點。若以美元計價，今年的ASP是呈現上揚。

(時報資訊)