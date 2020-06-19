受惠於伺服器、網通設備及5G基礎建設訂單穩定，以及NB出貨可望維持水準，散熱廠—超眾(6230)及泰碩(3338)預估，第3季業績可望優於第2季，雙鴻(3324)亦預估第3季業績可望維持第2季水準，3家公司均預估，下半年業績可望優於上半年，在超眾盤中股價漲停帶動下，雙鴻及泰碩盤中股價同步走高。

商務NB因新冠肺炎疫情遠距生活需求穩定，且各國積極推動5G基礎建設，帶動伺服器、網通設備及5G基礎建設訂單強勁，讓散熱廠下半年營運可望維持高檔。

超眾今年第1季因大陸廠區延後復工，單季稅後盈餘為9021萬元，單季每股盈餘為1.04元；不過在大陸昆山及重慶廠復工後，第2季營運回穩，累計4月及5月合併營收為14.91億元，優於去年同期，累計前5月合併營收為31.36億元。

超眾表示，第3季伺服器、網通設備看起來不錯，上半年需求疲弱的手機亦可望因客戶新機上市回穩，第3季營運會比第2季好，下半年業績也會比上半年好。

泰碩受惠於大陸5G基礎建設及NB需求暢旺，業績自3月起快速拉升，今年前5月合併營收21.43億元，年成長32.61%，成長幅度居散熱廠之冠，由於下半年5G基礎建設需求強勁，且泰碩搶攻VC及伺服器領域有成，其中VC不僅成為三星等非蘋手機供應商，亦拿下新款商務NB訂單，在伺服器部分，泰碩除AMD及Intel新平台客戶，並拿下Nvidia客製化訂單，預估伺服器及商務NB新訂單將於第4季開始出貨，在5G基站、手機及伺服器等新產品出貨暢旺下，泰碩樂觀看待下半年及明年業績，泰碩預估，第2季及第3季業績可望逐季創新高，泰碩董事長余清松表示，只要沒有二次疫情，未來業績很樂觀，上下半年業績是4：6，全年業績可望創下歷年新高。

各大NB品牌廠商務NB及電競NB加速導入VC，雙鴻因是主要供應商，且VC單價高，降低了NB需求趨緩影響，加上電競VGA及伺服器訂單穩定，下半年智慧型手機出貨可望優於上半年，讓雙鴻下半年業績可望維持高檔，雙鴻預估，今年上半年業績可望優於去年同期，下半年業績將比上半年好，上下半年業績約45：55，全年業績可望優於去年，再創歷年新高。

(時報資訊)