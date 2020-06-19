雲林縣台西鄉五港村民抗議風力發電機設立距離村落太近，聚集在工地要求達德公司撤除機具等。（許素惠攝）

達德公司要在雲林縣台西鄉五港村設陸域風機，機具和材料都已進駐工地。（許素惠攝）

雲林縣台西鄉五港村民上午抗議達德公司，將在距離村落僅有200多公尺處設立風力發電風機，居民強調靠近村落太近，振動聲會有礙睡眠，尤其是老人家更不堪擾吵，附近還有幼稚園，也是蛤仔等養殖區，對養殖也會造成影響，要求撤除。達德人員表示會把村民意見反應給公司。

風機工地位在五條港安西府附近，五港村長凌飛龍率6、70位台西鄉五港村民聚集抗議，雲林縣副議長蘇俊豪、議員吳蕙蘭、黃淑鈴等也來聲援。

雲林縣淺海養殖協會理事長林進郎指出，該風機距村只有200多公尺，振動噪音將對村民生活及健康造成影響，尤其是老人家睡眠一定受干擾，屆時恐怕很多人得求助身心科，而且周遭都是蛤仔養殖區，蛤仔很敏感，振動聲很可能使蛤仔殼緊閉不進食，收成必受創。

凌飛龍也說，業者要興設風機沒有和居民溝通，都要動工了，連說明會都沒開，村民很反彈，況且附近還有幼兒園，真的不適合。

蘇俊豪、黃淑鈴與吳蕙蘭等表示，達德在外海已設88支風機，不必執著在陸域靠近村莊處再設1支。

達德公司代表潘正綱表示，該風機依法申請設立，也符合環評等相關規定，居民可以放心，若有疑慮，會先暫停施工，撤出機具，並將意見反映給公司，進一步和居民說明溝通。

(中時 )