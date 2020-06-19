富邦悍將持續在找新洋將，而根據墨西哥媒體《El Jonronero》報導，這名洋投是墨籍擁有大聯盟資歷的左投巴努耶洛斯（Manny Banuelos，暫譯），去年還曾在白襪隊於大聯盟出賽。

巴努耶洛斯今年29歲，2008年被洋基隊簽下，曾是農場第4號新秀，一直是備受期待的選手，不過他在2012年陷入傷痛低潮，並接受手肘韌帶置換手術(TJ手術)，錯過2013年賽季，輾轉到2015年交易到勇士隊才首度登上大聯盟，隨後在小聯盟沉潛出賽多年，才終於在2019年效力白襪時再度站上大聯盟。

2015年巴努耶洛斯在勇士時，大聯盟出賽7場有6場先發，總計26.1局失17分(15自責分)，拿下1勝4敗，自責分率5.13。去年效力白襪時先發、後援兩邊跑，16場出賽有8場先發，總計50.2局失39分，拿下3勝4敗，自責分率6.93。以帳面成績來看，去年巴努耶洛斯50.2局中有33次保送偏多，不過他也送出44K，控球會是他能否適應中職的關鍵之一。

根據外媒報導，將到富邦悍將打球是他自己證實的，這也是他首度到亞洲職棒工作。而悍將目前有一名洋投包林傑因傷一直在二軍調整，僅在本月初在二軍出賽過1次，先發4局、被敲2支安打，無失分；一軍洋投中伍鐸表現也有起伏，上一場才6局失11分(7分自責)吞下敗投。

(中時 )