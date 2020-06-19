彰銀今日召開股東會改選董事，雖稍早電子投票可看出，官股與台新金取得股權支持為2比1，且公股陣營拿下市場上2／3的委託書，但最後投票結果，出乎意外，由彰銀官股拿下5席一般董事，台新金則搶下4席董事(1席董事、3席獨董)。

3年前，彰銀董事改選大戰，9席董事（6席是是一般董事，3席是獨立董事）中，官股取得3席董事及2席獨董，台新金取得2席董事及1席獨董，另有支持官股的龍巖總裁李世聰取得1席董事。

今年因董事改選案競爭激烈，由李世聰留下的1席董事鹿死誰手備受矚目，監票人十分審慎，拉長計票時間，股東會召開約達4個半小時，改選董事案股東出席率高達92.576％，十分踴躍，之前台新金即已努力增加持股，爭取委託書，今日股東會中也有多名代表觀察現場狀況，審慎配票。

財政部與官股也提早布局，包括國發基金、台酒、中華郵政等泛公股陣營紛砸重金，大力加碼彰銀持股，並積極徵求委託書，以拿下5席董事（3席一般董事 ＋ 2席獨董）為底線，並以取得6席董事（4席一般 ＋ 2席獨董）為目標。

這次改選，外資動向備受矚目，從稍早出爐投票結果發現，外資對官股與台新金的支持出現明顯變化，由3年前的3比6，轉為今日的5比4。最後官股取得6席董事，台新金則拿下3席。不過最後結果，台新金意外搶下4席。

(中時 )