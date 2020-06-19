行政院推行的振興三倍券將於7月15日上路，各縣市近日紛紛推出優惠折扣活動搶食國旅消費大餅，北市議員陳重文認為，北市觀傳局日前推出場館銅板價優惠吸引力不夠，建議比照百貨公司滿額禮，消費滿額送門票、PS4限量悠遊卡等，台北市長柯文哲允諾「可以」，將請副祕書長陳志銘統籌。

柯文哲今赴北市議會專案報告，議員汪志冰問柯，預估邊境何時解封？柯說，全世界現在每天新增案例最少8萬例，只要邊境管制一放寬，感染就會進來。

汪志冰提到，北市觀光商務旅館全國最多，有近2萬個房間，現在住房率卻不到1成，然而，中南部及離島飯店在解封後一房難求，北市飯店至今仍是「一人難求」，她認為，北市安心旅遊方案都是針對場館優惠，讓人入住對業者才最實際。

陳重文質詢時則播放歌曲「台北冷悽悽」，並出示士林夜市人潮蕭條景象，陳重文問柯，三倍券有沒有加碼救旅館、商圈？柯表示，明早將公布敬老、愛心卡方案，還有高中職學生卡，制度還在設計。

陳重文認為，北市雖然推出「台北go了沒」場館銅板價，但吸引力不夠，建議比照百貨公司滿額禮，結合動物園、悠遊卡公司、兒童新樂園，消費滿額就送門票、限量悠遊卡等。

柯文哲當場允諾「可以」，將請副祕書長陳志銘統籌。

(中時 )