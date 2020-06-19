十三屆大陸全國人大常委會第十九次會議18日審議《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》。同日，香港特區法庭頒下判詞，解釋稍早前不准黎智英離港赴美的理由，法官認為黎智英涉及多宗案件，潛逃風險高，一旦獲准離港很可能不再回來。此前，黎智英3次申請離開香港不成，多案纏身的黎智英將繼續留在香港，等待法律的審判。

據香港東網報導，處理案件的法官李運騰在判詞中透露，黎智英要求於今年6月24日至7月19日，離港前往美國。他主要有4個理由，包括要到紐約探親；到紐約與員工會面；去華盛頓推廣報紙；以及商討商業收購事宜。

這4個理由，法庭逐一駁回。李運騰稱，探親根本沒有急切性；有關與員工會面及推廣其報紙，可在網路上以視訊處理；至於商業收購，更只屬於初步階段。

李運騰還提醒，目前全球受新冠肺炎疫情影響，美國是疫情的重災區，72歲的黎智英，年齡段屬於易感染的高危人士。他報告的行程需要在美國受疫情影響最嚴重的地區廣泛旅行，如果他不幸染病，將導致審訊中斷，會對司法產生不利影響。此外，判詞中還表示黎智英涉及多宗案件，潛逃風險高，一旦獲准離港很可能不再回來。

現年72歲的黎智英，牽涉4宗案件、共面對6項控罪，包括「刑事恐嚇」、「組織及參與未經批准的集結」等。但只有發生在3年前的刑事恐嚇記者案有禁止其離港的保釋條件。該案將在8月19日審訊，為期3天。一旦罪名成立，黎智英可被判處罰款2000港元及監禁2年。

(中時 )