新光金控董事長吳東進19日卸下34年來的重擔，將新光金董事長一職交棒給許澎，並由女兒吳欣儒出任新光總經理，吳東進強調卸下來的四大理由，一是不是因病退休，如老同學駱錦明19日也卸任，二是沒有規定要戰死沙場；三是可以去過想過的生活及興趣；四是更嚴格遵守法規。

吳東進也強調，16年前就開始多元培養女兒吳欣儒，她是吳家第三代最懂醫療的人、很有愛心，更重要的是比他更年輕、更聰明，相信市場「馬上會有效果出來」。

吳東進表示，19日看到一個同學即駱錦銘也卸任，他強調自己不是有病在身才要提早退休；二是沒有人規定要戰死沙場，不想跟爸爸吳火一樣，吳東進語氣一沈，回憶34年前吳火獅就在南京東路的新光大樓猝逝，30多年前，也是最不景氣時，吳火獅因身體、精神上壓力很大，所以突然離世。

吳東進表示，目前景氣也不太好，有新冠肺炎的壓力，原本以為秋冬才會來的第二波疫情，北京現在又100多人確診。

三是想作一些自己喜歡作的事，可以沒有那麼大的壓力，吳東進說幾十年前就有一篇報導，強調人要保持興趣，到老的時候就不會很無聊，所以他會打麻將、打高爾夫球，還喜歡讀書、旅遊、騎馬、潛水、開鎖、折紙飛機，有一年跟老婆結婚不久，去香港參加晚會，老婆裝晚禮服的包包打不開，吳東進用髮夾就打開，這項開鎖技能是在成功高中時學的。

四是與吳欣儒為一等親關係，希望更高度符合金管會法規要求，所以待金管會核准吳欣儒的人事案後，吳東進不止辭去新光金董事長，連新光金董事亦會辭去。

(工商 )