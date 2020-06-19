柯文哲夫人陳佩琪今（19）日上廣播節目，回憶起跟老公柯文哲的日常對話，一度哽咽到說不出話來，最後壓抑不住情緒，當場落淚。

主持人黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》問陳佩琪，柯文哲對她說過最感動、甜言蜜語的話是什麼？

陳佩琪說，若講到錢財，曾拿台大合庫的存款簿跟柯文哲說，「欸！你的收入不錯欸」，但他一點都不會想知道裡面有多少錢，說賺錢是給妻小用的，知道柯文哲不是顧意要討好自己，但聽了很感動。

陳佩琪在廣播節目上回憶起與柯文哲談話，忍不住落淚。（圖／摘自《POP撞新聞》YouTube）

陳佩琪也提到美國911雙子星大樓事件，很多人耐不住高溫會往下跳，柯文哲就曾說，如果哪天遇到比較危險的狀況，「我一定跳妳下面，讓妳有一個緩衝，妳的活命機會比較大」，因柯認為，陳在會做家事、賺錢、帶小孩，比他功能好多了，在家裡比他還重要，「他會把我的生命放在一個手掌心」。

陳佩琪認為，夫妻久了最大的扶持就是當一個人生病，或遇到危難的時候。網友看了相當感動，表示「阿北才是暖男」「很欣賞柯夫人的真」「佩琪加油」「柯市長的感性」「醫生的浪漫」。

(中時電子報)