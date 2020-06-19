立委楊瓊瓔會勘大雅區員林里塔連溝土堤式堤防，爭取改建為混凝土溝。（陳淑娥攝）

大雅區員林里塔連溝為土堤式堤防，目前已有土堤崩塌情形。（陳淑娥攝）

大雅區員林里塔連溝為土堤式堤防，目前已有土堤崩塌情形。（陳淑娥攝）

台中市大雅區員林里塔連溝上游段為土堤式堤防，由於高度不足，遇豪大雨時，渠內排水則溢出堤岸及土堤崩塌情形，立委楊瓊瓔19日會勘，力爭土溝改建為混凝土溝，總工程經費約2500萬元。台中農田水利會允諾1個月內提報爭取前瞻，農委會也同意儘速協助審查及經費支持，希望明年汛期前完成改善。

楊瓊瓔等民代接獲當地居民陳情，今日邀集農委會農田水利處、經濟部水利署、台中市水利局、台中農田水利會等相關單位派員到場會勘。

員林里里長張本侒指出，塔連溝員林里內路段為土堤式堤防，長期遭大水沖刷，致部分堤防剝落損毀，下大雨時水流容易堵塞及淹水。議員吳顯森服務處主任吳呈賢說，舊有土堤護岸已多處崩塌現象，嚴重危及農作生產及居民生活安全，希望整建後能徹底改善水患。

農委會農田水利處簡任技正林國華及台中農田水利會工務組長何廷祥指出，塔連溝從民生路4段161巷208號至神林路1段388之18號，預計沿線長度250公尺(兩側共500公尺)亟需改善整治，工程經費約2500萬元，台中農田水利會承諾月內提報爭取前瞻全額補助，農委會則同意儘速協助審查及經費支持，希望明年汛期前能完成改善。

楊瓊瓔表示，治水一直是她最重視的工作，只要有民眾反映相關問題，都立即邀集相關單位現勘、規劃解決之道，沒有預算就到中央相關部會爭取，務必盡速解決水患問題，只要溝渠設施完善、排水通暢，水患問題就能大幅改善。

(中時 )