國民黨籍台南市議員尤榮智19日在市議會市政總質詢時，指6都只有台南沒有65歲以上老人健保免費，要求市長黃偉哲明年編列預算，還強調「實施後保證你五顆星第一名」。不過，黃偉哲回應說，免健保費就像吸興奮劑一樣，短期或許有效，但並非長久之計。

尤榮智指出，市長黃偉哲的施政滿意高，建議如果可以比照其他5都實施65歲以上老人免健保費，施政滿意度一定會更高，將不只是四顆星半，一定可以獲得五顆星，希望明年台南市能實施，這筆錢一定值得花。

黃偉哲強調，市府會在財政可以負擔的前提下，思考加強老人福利，規畫符合實際需要的福利措施，不會為施政滿意度來做，也不會政策買票。

他還認為，「6都中，其他5都都有老人免健保費的措施，結果台北市、高雄市和台中市的施政滿意度都…，這你知道的！」接著又說，「願意來加強老人福利，但免健保費就像興奮劑一樣，一直吸下去，民調很高，但過2、3年後，就…，唉！」

社會局表示，為使有限資源妥善運用並發揮最大效能，市府秉持優先照顧弱勢民眾的原則，目前低收入老人健保費全額補助、中低收入老人70歲以上健保費全額補助，65-69歲健保費最高補助749元、65歲以上身心障礙者健保費最高補助749元。

(中時 )