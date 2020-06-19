國民黨台東縣前縣長黃健庭，接受民進黨提名出任監察院副院長，引發黨內一片譁然，甚至遭批叛徒。而不僅是國民黨反彈，民進黨內部抗議聲浪也很大，黨副秘書長林飛帆更是在臉書上發長文盼高層三思。

而此事恐怕因為反彈聲浪過大，有所生變，總統府最新發出新聞稿，通知記者會取消，內容如下：

各位媒體朋友大家午安！原訂於今（19）日下午三時舉行之監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會取消舉行，確切時間將另行通知。造成大家的不便與困擾，敬請見諒。

(中時電子報)