彰銀（2801）今（19）日召開股東常會，備受注目的董事改選案，在歷經2小時的投票與計票後，財政部共取得5席董事，台新金則取得1席董事、3席獨董，合計財政部以5席董事續掌彰銀經營權。

彰銀股東會在完成報告事項後，小股東即輪番上陣發言，董事長凌忠嫄採統問統答方式回應，並陸續完成2019年財報、盈餘分派、盈餘轉增資發行新股、章程修正等議案投票表決，截至11點26分才進入董事改選議案。

為求慎重，凌忠嫄於現場徵求有意監票股東，共有多達84位股東自願擔任監票員，隨後透過抽籤方式抽出5位擔任。董事改選案投票長達45分鐘，出席股數比率自90.255％再提升至92.576％。

彰銀此次改選的新任董事名單，6席董事為董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐，台經院院長張建一，財政部國庫署署長蕭家旗、李文雄，陳淮舟。3席獨董為潘榮春、林重宏、孫致中。其中，財政部取得5席董事，台新金則取得1席董事、3席獨董。

財政部等泛公股陣營此次提名彰銀現任董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐，財政部國庫署署長蕭家旗，李文雄，台經院院長張建一、教授蔡芸琤。3席獨董為游啟璋、林志潔、劉克宜。

台新金亦提滿名單正面對決，包括台灣石化合成董事長吳澄清、台新銀行文化藝術基金會鄭家鐘、會計師蔡宏祥、律師林詩梅、林憲政，陳淮舟。3席獨董為潘榮春、林重宏、孫致中。

(時報資訊)