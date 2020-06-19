新光金(2888)今天舉行股東會，除通過配發現金股利每股0.4元之外，也選出15席董事，最終除了進賢投資提名的蔡宏祥外，公司派提出15名人選全數當選。會後舉行董事會，也確認董事長吳東進不再續任，新光金副董許澎將接任新光金董事長，但名單還是要由主管機關同意生效。

新光金今年股東常會改選15席董事(含3席獨立董事)，當選名單為：財團法人新光吳火獅文教基金會吳東進；財團法人吳東進基金會李紀珠；新光三越百貨的吳昕達、葉雲萬；新柏公司吳東明、洪士琪、林伯翰；新誠投資；財團法人新光吳火獅文教基金會吳敏暐；財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會吳邦聲；蘇啟明、潘柏錚。獨董則為：林美花、許永明、吳啟銘。

不過，今天股東會上，今天卸任的獨立董事暨審計委員會召集人李勝彥再次槓上新光金副董李紀珠，在宣讀審計報告時脫稿演出，表示新光金未揭露他提告李紀珠的背信詐欺案，吳東進除表示訴訟案件沒有收到，並三度制止李勝彥發言，議事人員只好關掉麥克風，請李勝彥下台，改由另一位獨董林美花代讀審計報告。吳東進表示，都曾在台灣銀行當過董事長或總經理，都是傑出的人，一開始很和諧，不知為何現在變成這樣，但無論如何都很感謝對新光金的貢獻。

(時報資訊)