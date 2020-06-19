獲得法國凱薩獎包括最佳影片等11項大獎提名的浪漫動人電影《美好拾光公司》即將於下周三6月24日搶先於CATCHPLAY＋影音平台上架。《美好拾光公司》於法國上映首周即空降票房冠軍，在全球亦累積了近4億台幣的票房佳績電影4月底於台灣上映後口碑迅速發酵，雖遭逢疫情打擊，仍締造爆棚口碑。

由法國鬼才導演尼可拉斯貝多執導，影帝丹尼爾奧圖、魅力男星吉翁卡列、性感女星朵莉亞緹莉兒，以及影后芬妮亞當共同飆戲，電影《美好拾光公司》除了「客製化心動回憶」的劇情讓人驚豔，演員們之間的火花更是讓影迷看得過癮。

女主角朵莉亞緹莉兒談及為滿足客戶心動回憶，而需要橫跨虛實的角色，她開玩笑自曝真的有點「虛實不分」，不僅劇中角色有個控制慾旺盛的導演男友，現實生活中的她同樣有個控制慾過人的導演老公，也就是《美好拾光公司》的導演尼可拉斯貝多，朵莉亞緹莉兒逗趣地笑說：「《美好拾光公司》其實並非虛構，而是改編自真人真事，就是我的故事。」

為了宣傳《美好拾光公司》搶先在CATCHPLAY＋影音平台上架，於官方臉書推出「徵才啟事」，引起網友熱烈討論。在「徵才啟事」中，「美好拾光公司」藉由誠徵「回憶蒐集師」、「即興演員」、「客製腳本」、「實景搭棚」、「專屬打光」，以及「即時配樂」等關鍵職務，也象徵了電影《美好拾光公司》獲得影評、影迷一致好評的劇本、場景設計、燈光設計，與配樂等元素。透過另類「徵才啟事」，CATCHPLAY＋邀請所有會員一同沉醉於《美好拾光公司》所提供的美好回憶。

(中時 )