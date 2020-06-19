香港知名導演王晶以《賭神》、《賭俠》、《九品芝麻官》等電影走紅，資歷深厚的他拍攝超過160部家喻戶曉的好電影，更多次與天王周潤發、劉德華及周星馳等人合作，堪稱賭片及三級片霸主。而王晶除了娛樂作品深受大眾關注，他的女兒王子涵也是不少人討論的焦點。

今年30歲的王子涵（DaDa）一出道就選擇走性感路線，模特兒出身的她作風相當前衛，火辣身材搭配精緻臉蛋深受大票男粉絲喜愛。她時不時就會在IG發出寫真圈粉，先前她身穿一件中空綁帶背心配激短褲，除了大秀曲線，更連白皙美腿兜一覽無遺，慵懶的誘人畫面令人看了差點噴鼻血。

據悉，王子涵以熱愛接拍大尺度的三級片聞名，這曾讓身為父親的王晶相當不諒解，甚至希望阻止她接拍情色相關作品，不過王子涵依舊努力堅持走自己的路，也逐漸在尺度比較大的影視作品中嶄露頭角，最終也成功讓王晶妥協，並公開表態支持：「只要女兒開心，都會支持她的選擇。」父女情深令人相當感動，也樹立了最佳的親子榜樣。

(中時電子報)