台股本周震盪攻堅行情，今（19）日加權指數收11,549.86點小漲1.53點，周線上揚119.92點。凱基投顧預期下周指數在11,200-11,750點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：NB股、PCB股、高速傳輸控制IC股、NRE股、機殼股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：

1.美國5月零售銷售額月增17.7％，優於經濟學家預估的月增8.5％，並創史上最大單月增幅。

2.美國商務部修改華為禁令，允許美國企業在標準制定機構下，不須經過許可就可與華為共同制定5G標準。

3.聯準會更新次級市場信用機制（SMCCF）將開始購買多元化的企業債投資組合、以支持信貸市場流動性並協助大型雇主取得信貸。

另凱基投顧提醒留意四項主要國內外利空因素： 1.美國經濟重啟後，傳出部分地區新冠肺炎疫情增溫現象。路透社報導，亞利桑那州、佛州、奧克拉荷馬州、奧勒岡州、德州的新增確診人數創歷史最高增幅，德州、內華達州、佛州染疫的住院人數也創新高。

2.美國5月新屋開工年率月增4.3％至97.4萬戶，不如市場預估的109.5萬戶；營建許可年率月增14.4％至122萬戶，低於市場預估的122.8萬戶。

3.我國央行宣布重貼現率維持1.125％歷史低點不變；如市場預期大幅下修今年經濟成長率預測，由先前預估的的成長1.92％調降至1.52％，下修幅度達0.4個百分點，並低於主計總處預估的成長1.67％。

4.美國上周初領失業救濟金人數150.8萬人，高於經濟學家預估的135萬人。

(工商 )