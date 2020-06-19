大陸電商618成績出爐 天貓＋京東逼近人民幣兆元 14:052020/06/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電商618網購節成績出爐，無懼疫情影響各平台數據再創紀錄，天貓累計下單金額達到人民幣（下同）6,982億，創造新紀錄；京東也創造累計下單金額超過2,692億元，兩大平台共繳出規模逼近兆元的成績單。 由於疫情因素，此次618備受關注，能否提振大陸消費、是否有報復性消費等成為觀察重點。同時，大陸兩大短影音平台抖音、快手今年也成有618中的有力參賽者，為大陸電商市場帶起一波新活力。 (工商 ) #大陸電商 #成績 #出爐 #天貓 #京東 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為遭川普「養套殺」 爆陸半導體3大驚人結局 - 財經 聯發科遇襲！5G晶片 紫光展銳6奈米殺出 - 財經 全球聰明錢往哪跑？4國家股市狂到爆 - 財經 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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