大陸電商618網購節成績出爐，無懼疫情影響各平台數據再創紀錄，天貓累計下單金額達到人民幣（下同）6,982億，創造新紀錄；京東也創造累計下單金額超過2,692億元，兩大平台共繳出規模逼近兆元的成績單。

由於疫情因素，此次618備受關注，能否提振大陸消費、是否有報復性消費等成為觀察重點。同時，大陸兩大短影音平台抖音、快手今年也成有618中的有力參賽者，為大陸電商市場帶起一波新活力。

(工商 )