彰銀改選，財政部5席法人董事全拿。彰銀改選結果出爐，法人董事5席由財政部全拿，獨董3席則由台新金全拿，另外由台新金所推派的自然人董事陳淮舟也當選，以台新金的配票策略來看，此次則是集中火力配給非法人董事候選人，反而棄守法人董事這塊。

市場人士指出，由台新金猛攻非法人董事看來，預料台新金在此次改選之後退出彰銀的態勢已定，由於台新金方面所選上的均為非法人董事，因此即使屆時台新金退出彰銀，其所推派的董事仍可續留董事會。

在總席次9席中，財政部拿下全數的5席法人董事，仍為過半席次，雖然未能拿下關鍵的第6席，但由於仍有過半席次，因此仍將續掌經營權；至於倘若台新金在彰銀改選之後，仍有意發動台新金併彰銀之類的重大提案，屆時財政部所派的法人董事，仍可以退席等方式，讓這類有爭議性的提案過不了關。

而另一方面，由於此次台新金所推派的代表不是自然人董事，就是獨董，相對而言，行使意見的自主空間也會比法人代表身份來得高，這也使此次財政部雖然在席次總數上未能達到三分之二的絕對多數，但不論在經營權或重大議案的表決上，仍有一定的主導權。

(工商 )