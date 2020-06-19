散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）本月16日剛重回千點之上，達1,054點，18日晚間公布的最新指數已經達到1,527點，漲幅高達44.88％，與5月14日的393點相較，漲了3.89倍，呈現V型上漲，海岬型船指數從2,455點漲到3,672點，漲幅49.57％，創單日最大漲幅。

海岬型船平均日租從16日的14,786美元漲到18日的25,280美元，漲幅高達70.97％，與本月1日的3,648美元相較已是6.93倍價。

業者指出，全球經濟解封，發貨量超乎預料的強勁，中國的經濟復甦帶動大需求，挪威的研究機構fear lets18日出刊的周報報導，今年散裝船運市場船噸供給僅增加2.8％，創23年新低，如果不是新冠肺炎疫情，今年原就該是大好的一年。

目前巴西淡水河谷因疫情暫時關閉的礦區都已解禁，加上大豆、糖等農產品出口旺，港口等候裝的船隻大排長龍，候港時間估計平均要一個月，桑托斯港甚至要候港45天，在船隻周轉率降低情況下，更助長運價上漲，快的話本月底就有機會看到BDI漲破兩千點。

(工商 )