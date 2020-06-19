北韓於本周二（16日）炸毀位於開城園區內的兩韓聯絡辦公室，為兩韓問題埋下更多不確定性。南韓統一部部長金煉鐵於隔日（17日）提出辭呈表示將為兩韓關係惡化負責，南韓總統府青瓦台今天證實總統文在寅已接受金煉鐵請辭。

美國和北韓關係自去年逐漸僵化，文在寅因此於去年四月任命金煉鐵擔任統一部部長處理兩韓問題。

然而，因不滿南韓未重新展開兩韓共同經濟計畫且對於脫北者團體行動睜一隻眼閉一隻眼，北韓近來切斷所有和南韓聯絡，甚至於16日炸毀兩韓聯絡辦公室，揚言將會結束與南韓政府的一切聯繫，並且會放棄2018年達成的和平協議。

南韓統一部部長金煉鐵表示將會為南北韓關係惡化負責，並於17日提出辭呈。南韓總統府今早證實文在寅已批准金煉鐵的辭呈，不過關於將由誰接手統一部部長一職目前尚未有消息，許多聲音建議文在寅應徹底改變外交政策及國安單位的人事。

2018年時南韓派遣官員周旋於平壤和華盛頓之間，成功促成川普與金正恩的歷史性會面，化解北韓核武僵持情況，文在寅政府因此獲得好評。

但曾有專家指出，為保全其權力之位，金正恩顯然不會輕易放棄核武，也因此有不少人批評南韓政府對於北韓核武議題太過樂觀。

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