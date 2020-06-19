彰銀董事長凌忠嫄（左）與小股東交談。（王莫昀攝）

彰銀今日召開股東會改選董事，出乎意外，雖彰銀官股拿下5席一般董事，但台新金搶下包含3席獨董的4席董事，亦即在審計委員會、薪酬委員會、永續委員會等擁有主導權，外界解讀，台新金大勝，贏了裡子。

巿場人士指出，這次在精準配票下，台新金雖只拿下1席董事，卻搶下3席獨董，由於獨董權利大於一般董事，在審計委員會、薪酬委員會、永續委員會等擁有主導權，為此，對台新金來說，台新金可謂大勝。

選舉結果出爐，公股拿下5席董事一般董事為凌忠嫄、黃瑞沐、張健一、蕭家旗、李文雄；台新金一般董事陳淮舟，獨立董事潘榮春、林崇宏、孫致中。

彰銀董事長凌忠嫄則主張公股獲勝，她強調，今天公股多1席就是勝，且獨董並不代表是台新金，自然人也不代能表台新金，換句話說，可算是台新金出場了，現在可以看到董事會已沒有台新金的影子。財政部次長阮清華則也認為是公股勝。

(中時 )