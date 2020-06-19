「安平虎鯨Orca」擁有20公尺長、10公尺高的巨大體型。(曹婷婷攝)

「安平虎鯨Orca」將點亮安平夜晚。(曹婷婷攝)

3層樓高、全球最大虎鯨裝置藝術「安平虎鯨Orca」，7月15日游進安平！台南市長黃偉哲表示，游進安平港、水景公園水域的「安平虎鯨Orca」造型可愛又有親和力，是全球最大虎鯨海上藝術裝置，現場搭配大型海上氣墊樂園等，尤其，為期3個月展覽，每天入夜都有璀璨燈光煙火秀，期待點亮安平舊聚落，愈夜愈美麗，再創「黃色小鴨」之後另一波風潮。

「安平虎鯨Orca」擁有20公尺長、10公尺高的巨大體型，黃偉哲表示，即將矗立在安平水面上的安平虎鯨Orca來自日本，虎鯨Orca24日抵達台南，會先在億載金城進行「檢疫隔離」，解除隔離後，會號召勇士陪著虎鯨游泳前進東興洋行前方水域，展覽為期3個月。預料將打造安平成為今年暑假全台最亮點。

他說，為促進台南文化觀光產業發展，推廣創意休閒，南市府針對暑假旅遊旺季超前部署，預料將吸引全國超過百萬遊客前往觀賞。文化局長葉澤山指出，安平虎鯨Orca活動展演秀將從暑假第一天亦即7月15日起正式開幕，開幕當天除邀請金曲天后潘越雲開唱爵士版「安平追想曲」揭開序幕，金曲獎天團董事長樂團也將在當周的周末舉行小型演唱會，陪大家一起迎接2020搖滾盛夏。

葉澤山表示，市府計畫經費200萬元，招標合作廠商2000萬元，活動也配合迎接第一波振興券商機，考量人流管制維護措施，只要振興券1張200元，不限人數進場，如要進入水域體驗遊樂設施，預計門票每人150元，強調收費是為了管制人流、維護休憩品質。此外，虎鯨每晚都有燈光秀，民眾即使不花錢亦可在周邊欣賞璀璨夜景，希望能為安平帶來新氣象。

(中時 )