彰化銀行19日舉行股東常會，最後董事選舉結果出爐，公股拿下5席董事、台新金控拿下4席董事，財政部維持原有的5席，但仍單獨過半，但台新金拿下4席，將龍巖釋出的席次拿下，並取得全數獨立董事3席，此次財政部雖過半，但仍被認為輸了此戰役。

由於以後審計委員會、薪資報酬委員會、永續經營委員會，這三個重要委員會成員，都將主要由台新金掌握，未來將可發揮制衡公股的重要力量，因此被認為公股輸了。

這次彰銀改選6席一般董事、3席獨立董事，共9席，原先財政部為5席、台新金為3席、龍巖為1席。

這次6席一般董事當選名單中，當選人為財政部代表凌忠嫄、黃瑞沐、公股的行政院國家發展基金管理會代表張建一、公股的中華郵政公司代表蕭家旗，自然人董事則為公股推薦的李文雄、台新金推薦的陳淮舟。

這次3席獨立董事當選名單中，3席全為台新金推薦，包含潘榮春、林重宏、孫致中。

以後審計委員會、薪資報酬委員會、永續經營委員會，這三個重要委員會成員，都將主要由台新金掌握，未來將可發揮制衡公股的重要力量。

彰銀股東常會從早上9點開始，直到下午左右才完成，在股東常會開始前，現場出席人數就已爆滿，相當踴躍。股東常會中，支持財政部、台新金、彰銀工會的股東們也激烈交鋒，並積極表達各自的立場，各方都派人到場緊盯，隨時回報現場狀況，雖然言語各有立場，但整體進行還算順暢，約11點50分開始投票，並於約1點35分時開票。

(工商 )