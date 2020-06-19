遠傳電信19日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，電信費率有高有低，以台灣5G投資全世界數一數二高來看，非常樂意看到政府對於電信基礎網路建設、5G資費等等進行一系列的補貼，這是好現象，但最重要還是5G應用。

徐旭東說，在寡佔市場，不管什麼商品，大家都會認為價錢愈低愈好，但5G還有很多東西要發展，所以投資也很重要。

總經理井琪進一步指出，5G資費怎麼訂，就看領頭羊(指中華電信)怎麼做，1,399元資費雖不是業者很喜歡的數字，但就像當初我們也不喜歡499元資費一樣。

總體來說，井琪強調，任何一個服務不會只有一個價錢，一定會有不同「分級」收費的概念，有親民價、也要有普及價、或者真正的實惠價讓更多人可以負擔得起，當然也會有特別高檔的。井琪強調，在「分級」架構5G資費下，遠傳也一定會有三位數、四位數的資費，換言之，千元以下5G資費也會在遠傳資費設計方案中。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋進一步以蛋糕做比喻，5G網路架構在4G之上，4G既有的服務會是蛋糕本體，5G服務再堆疊上去， 遠傳以4G+5G黃金夢幻組合頻譜，加上4G加5G的服務，這樣對消費者來講，資費不管多少一定是物超所值。

(工商 )