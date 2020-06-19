下半年筆電景氣不同調，廣達董事長林百里表示第三季訂單強，不過仁寶總經理翁宗斌指出，第三季筆電出貨量會比第二季少，下半年筆電出貨回到正常，而受到疫情與缺料影響，翁宗斌對仁寶全年展望也會比年初時的預估保守一點。

第二季筆電代工業者出貨量亮眼，儼然是往年第三季旺季的模樣，翁宗斌表示，筆電出貨高峰應該就是落在第二季了，下半年回復正常，第二季教育筆電與商用筆電拉貨多，但第三季仁寶、同業出貨量應該都會比第二季減少。

不過，歐美疫情還在持續，中國、日本、韓國又陸續傳出第二波疫情再起，翁宗斌表示，下半年應該會回到去年同期的樣子，但要看疫情有沒有第二波狀況，歐洲即使解封但病例還在增加，還很難說。

而帶動筆電需求向上的在家上班需求，翁宗斌認為下半年還是會在，但疫情未解仍影響整體景氣，若整體景氣不佳，最終還是會影響在家上班的需求強度。

仁寶智慧裝置來說，翁宗斌表示，疫情以來平板表現佳、穿戴受影響，整體來講非PC產品去年營收占比為34%，今年會朝40%發展，疫情導致越偏消費性的產品受衝擊越大，有生產力的才會優先購買，上班需要功能好一點的產品，需求會優先滿足，手機因此影響很大，消費支出考慮都會重新調整。

受到東南亞多國為了抗疫而封城影響，不少半導體零組件都缺貨，翁宗斌表示，7、8月缺貨狀況還在，9月要再觀察，不過受到疫情與缺料影響，仁寶全年展望將比法說會時保守一些，至於在越南廠方面，他表示越南二廠照樣擴廠，但疫情影響興建完成時間會延後一季，預計明年中投產。

(工商 )