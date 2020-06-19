台中空汙問題，困擾大台中民眾已久，市長盧秀燕上任後大力推動改善空污，先前廢止台電中火兩部老舊機組使用許可，還引起中央地方爭論。但相關做法至今台中人是否支持，最新的民調數字會說話。

據《中廣》今(19日)報導，東海大學的研究中心今公布台中空汙「台電中火影響」民調，結果發現，中市府先前廢止2部老舊機組作法，有78.8%的市民表示支持，另外，也有67.3％市民「反對台電重啟」2部老舊機組，兩項結果顯示，希望台電尊重大台中市民民意，順應國際減煤減碳趨勢。

而進一步調查也發現，認同「台中市政府有權阻止中火重啟機組」的市民高達70.9%，而在「支持市府依法處置」方面，也高達72.9%的市民表示認同，顯示受空污影響範圍，沒有人能例外。研究中心執行長潘兆民教授表示，「盧市府應尊重民意，展現強力作為」。

此次民調係《東海大學地方自治研究中心》近期委託「全國公信力民調公司」調查，調查時間為6月10號至12號，調查方式採電話訪問，以台中市年滿20歲以上民眾為調查對象，有效樣本數845份，正負誤差值在3.37個百分點內。

(中時電子報)