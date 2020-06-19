6月20日是世界難民日，台灣人權促進會與人權公約施行監督聯盟今公布難民法草案民間版本，明確規範難民身分定義、審查流程、個案審查期間與通過審查後的權利保障等，呼籲政府盡快提出難民法相關草案，並希望立法院盡速通過難民法立法，落實「Taiwan can help」的精神。

台權會今與人權公約施行監督聯盟、無黨籍立委林昶佐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿舉行記者會，除肯定政府昨天公布香港人道救援方案，呼籲政府也應該對其他各國受政治迫害的難民伸出援手，盡速訂定難民法立法，會中公布民間版草案，明定難民身份定義、審查流程、審查會的民間比例與專家背景、個案在審查期間與通過審查後的權利保障、司法救濟途徑、強制要求不遣返原則、排除條款等。

台權會長周宇修指出，難民法至今始終無法完成立法，台權會過去幾年至少接觸50位來自世界各國的尋求庇護者，因欠缺難民法，迫使個案活動遁入地下，不僅其生活處境將更加艱辛，也連帶使政府更難管理其可能對社會帶來的助益或風險。

周宇修感嘆，國會兩大政黨藍綠對難民法議題無動於衷，希望藉由民間提出草案版本，尋求跨黨派的立委支持，也讓各界有效充分理解法案的重要性，期待難民法可以在這屆立委任期內三讀通過。

林昶佐說，上屆曾與前立委蕭美琴共同提出難民法版本，雖然最後未取得共識完成立法，但政府近期公布港人尋求援助專案，政府應該以援助港人規畫為基礎，推動難民法的庇護機制，讓更多層面法制可以更健全，適用於各國家難民尋求庇護的法律。

邱顯智說，有人認為台灣接收難民後，會來分享台灣的資源、必須照顧難民，但許多國家已建立庇護機制，台灣也必須建立自己的難民制度，才能制度性地回應難民的問題。

張其祿表示，難民在缺乏機制之下來到台灣，以非法身分生活，欠缺合法工作、就學、就醫的權利，對於台灣社會易產生問題，且忽視他們存於台灣的現實。民眾黨已經提出難民法版本，呼籲執政黨、行政院盡速提出版本，讓申請庇護的資訊應明確公開，並給予合理期限申請。

(中時 )