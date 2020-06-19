延尚昊（左起）、李貞賢、姜棟元開心的向台灣媒體打招呼致意。（車庫提供）

韓國鉅片《屍速列車：感染半島》導演延尚昊、男女主角姜棟元、李貞賢18日出席國際記者會，聊到電影最重要元素「活屍」，姜棟元表示一開始看到化了特效妝的活屍演員，會嚇到發出「喔喔喔！」的聲音，但是一路拍下來，慢慢跟活屍演員熟了，看到群屍們席地而坐或是躺在地上，自己也會跟著他們躺在一塊兒，不再覺得可怕。

姜棟元還提到，有些時候人其實比活屍還可怕，「就發生意外也很可怕、生病也很可怕，可怕的事情很多啊，連擔心這種事情的時候也很可怕。」在生活周遭他最害怕的是蜘蛛，「很奇怪，只要超過6隻腳的我就覺得很可怕。」李貞賢也不怕活屍，反而對活屍臨演好奇，「我個人本來就很喜歡活屍，很常去觀看他們，而且飾演活屍的演員們，可能是因為練過舞蹈，所以他們的動作都非常帥氣。」

接著問兩位主演若不幸被活屍咬到，剩下最後1小時清醒的時間，會選擇如何度過？姜棟元跟李貞賢都決定要去吃好吃的，在時限內能吃多少就盡量吃，且不忘防疫重要性，都說要去做自我隔離，台灣對新冠肺炎的防疫佈署完善，連姜棟元都知道，他對台灣媒體說：「聽說台灣的防疫控管得很好對吧。」

姜棟元明年即將邁入40歲，他回憶說：「我19歲左右出道，拍了20幾部電影、3部電視劇，好像都沒怎麼休息，驀然回首發現，啊，我已經要40歲了，我都做了什麼呢？這部分覺得很可惜。」坦承自己腦子裡既沒有太多玩樂的回憶，也沒有校園生活的記憶，名列「韓國4大公共財」男神之一，付出的代價與心中遺憾並不少。

(中時 )