因應端午節即將到來，總是應景吃各式喜好的粽子，今年端午有了新口味「溫體羊肉粽」，由「豐光溫體羊肉爐」獨家製作，一隻溫體羊只做20顆的美味「溫體羊肉粽」，讓愛吃羊肉的朋友們都能品嚐羊肉粽的獨特韻味！

「溫體羊肉粽」使用乾香菇、鹹蛋黃及滷製後的軟嫩三層羊五花做爲主要配料，而糯米飯特別使用羊油、菜脯、紅蔥頭來提升味覺層次，再包入桂竹葉滾水煮70分鐘後製成的羊肉粽，台北創辦人耗時費工只為讓大家品嚐到羊肉粽的好滋味，老闆不只佛心，也超用心，讓豐光羊粉們紛紛大喊：「已迫不及待想要品嚐到羊肉粽！」

「溫體羊肉粽」使用乾香菇、鹹蛋黃及滷製後的軟嫩三層羊五花做爲主要配料。(圖/品牌提供)

豐光的溫體羊採用「當日現宰的本土溫體羊」，因其為處女羊及太監羊無腥羶味，令不喜愛吃羊肉的人都能接受，而豐光清爽不油膩的湯頭使用「羊筋、羊骨、菜頭及白甘蔗」熬煮而成，與大眾使用當歸、黑棗及何首烏等中藥食材的藥膳羊肉爐大不相同，亦無添加會燥熱的米酒與麻油，讓大家不需擔心夏日食用會燥熱及造成負擔！

6月24日起至6月28日止，只要至店內消費滿1,000元，即贈送一顆「溫體羊肉粽」，讓愛吃羊肉的朋友們都能品嚐羊肉粽的獨特韻味！

(中時電子報)