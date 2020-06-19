谷關工務段積極搶修，中橫便道22.5公里德基路段提前通行。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

谷關工務段積極搶修，中橫便道22.5公里德基路段提前通行。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

中橫便道22.5公里德基路段日前嚴重坍方，由於夾雜巨石搶修難度高，谷關工務段趁著這幾天好天氣，早出晚歸全力趕工，原本預計在21日搶通，終於提前二天、趕在19日搶通，目前已恢復3班次通行。

谷關工務段指出，22.5k德基路段12日上午發生上邊坡嚴重坍方，崩塌範圍高度超過80公尺、長度約40公尺，數十噸大型巨石橫阻要道，且坡面浮石鬆動岩體仍相當多，工務段積極調度機械，在十分險峻環境下，當天即進行兩端同步清坍。

谷關工務段表示，施工單位全力佈署，時時監看坡面，以確保進場清坍之安全；另更把握這幾天好天氣，早出晚歸全力趕工，二工處及谷關段每日前往督導及慰勉辛苦工作人員，力拼在端午節連假前提早搶通，終於有成果效，提前於19日搶通，以利通行民眾能在連假前即返鄉整備。

谷關工務段提醒，目前已恢復3時段正常通行，不過，開通初期通行該路段，務必小心駕駛，注意車前狀況並與前車保持適當距離，以提升通行安全。

(中時 )