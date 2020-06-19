方大同睽違2年的新作《宅這Home Sweet Home》，把他這幾個月防疫宅在家的日常，包括聽歌、下麵、自身髮型當成靈感孵出三首新歌！由於這陣子幾乎足不出戶、將近半年沒剪髮，方大同不僅以此創作新歌，還在自家床上拍封面照、曝光私下生活模樣。此外，下個月迎接37歲生日的他，遭粉絲祝福逼婚，期盼他早點娶得美嬌娘；面對歌迷如此熱心，方大同不改佛系心態笑說：「不急、不急，一切隨緣！」至於生日願望？「希望疫情早點過去，世界趕緊回復正常軌道作息。」

許久未見新作的他這次端出的「菜色」，堪稱回歸生活的初心之作，本著要宅得快樂、宅得開心的心理，方大同將自己宅的日常透過音樂分享給大家，包括重拾興趣的〈Favorite Stuff〉、因為愛吃麵而常在家下廚的〈麵麵〉、因疫情無法外出理髮的〈頭髮有點長〉，另類創造屬於自己的「宅經濟」，方大同說：「因為疫情待在家時間變長、也沒留意頭髮變長；雖然有工作忙生活也不太便利，但來找件自己喜歡的事、做作白日夢，心情會快樂一些，這首歌就是在說這樣的心境。」

平常大多時間待在家辦公的他，疫情期間也著手準備今年預計要發行的艾美夢遊童書，目前已寫到第十本。講到宅在家最喜歡做的事，從小愛聽歌的方大同，把躺在家中沙發、聽著收藏的 CD、卡帶、黑膠並且無限循環當成享受，「小時候常聽老爸的黑膠唱片，後來長大開始跑去唱片行買自己喜歡的卡帶、CD專輯，那時候最大興趣就是研究專輯中的編曲混音，會把專輯從頭到尾仔細地聽完而且重複播放，儘管長大後工作忙碌少了聽歌時間，但那種感動至今還是難忘」。會到唱片行買自己曾經出過的專輯嗎？「早期發片我都會自己到唱片行買一張作品來紀念，不過最常上唱片行買我專輯的應該是媽媽，因為她喜歡買來當禮物送給親友」。

方大同的EP封面曝光房間模樣。（賦音樂提供）

方大同宅在家一頭亂髮的模樣。（賦音樂提供）

(中時 )