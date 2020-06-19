台北市將升級成YouBike2.0，新北市不跟進，雙北不同調惹怨，多位議員痛批、質疑柯市府被廠商牽著走，民進黨議員許淑華爆，微笑單車總經理受訪時曾說，內部花半年時間不讓2.0與1.0版相容，北市根本被掐著脖子走，「市長你被微笑單車矇騙」。

許淑華表示，YouBike2.0無法跨區租借，在2.0推出後有在新北市測過，而二代不相容，讓新北毅然決然不配合微笑單車廠商，而北市對於不相容竟然埋單。

許淑華指出，今年四月微笑單車公司受訪就挑明說，「當時討論最久的，就是一代、二代要不要相容這件事，我們內部花了半年說服自己不要讓它相容，決定要擺脫1.0包袱」，全面汰換成2.0，讓7億瞬間成廢鐵，微笑單車從頭到尾就是不跟北市配合，讓北市被掐著脖子走，簡直圖利廠商，「市長是真的不知道還是裝傻」。

簡舒培怒批，市長竟然認為不相容沒有不合理，微笑單車一開始設計就沒有想到相容問題，為何北市沒有詢問其他業者有沒有辦法發展其他機來相容，還是只聽微笑單車建議，然後再花2億，還沒有增加任何一台車， 仍然維持1萬3000多輛，「市長你被微笑單車矇騙了嗎」。

簡舒培質疑，為什麼非要微笑單車廠商不可，北市竟然無條件埋單，具體要求如果市府九月送預算書前，沒有另外的廠商評估，這筆預算就不會過。

台北市長柯文哲表示，我們現在是買服務的概念，如果可以花2.6億設1200站，我也認了，市府不可能圖利誰，「我的態度是買服務」。

(中時 )