由於大盤逼近萬二大關的前波高檔12197點與12186點附近大套牢區，加上中美關係予人一日3變印象，即美國總統川普究竟是與陸緩解決雙方既存問題，或如他所言，將不惜切斷一切關係之變數，使市場在不確定因素籠罩下，短多陷入觀望局面。

另方面，投資人也對端節變盤說心存顧忌，致追價相對保守。不過，大盤在上下震盪僅42點狹幅區間整理下，竟交投出逾2400億元大量，也顯示高檔積極換手，逢低布局者仍大有人在。迄終場的加權股價指數係報11549.86點，小漲1.53點，漲幅0.01%，成交2499.41億元。

權值股方面，聯發科持續在500元之上戮力前進，成為大盤震盪走高最大功臣；另台達電、日月光控、聯電、廣達、亞泥、股王大立光、鴻海與中華電等，也都站多方；表現疲軟者，包括國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、台塑四寶、台泥、中鋼、南亞科、長榮航、華航、仁寶、群創、遠東新、台玻、統一、長榮海運、和碩及台灣大。

店頭市場方面，電機、化學、航運與觀光等族群，短線雖拉回整理，但生技類股震盪趨堅，加上電子、紡纖、鋼鐵及營建等族群力挺多方，使盤勢開高之後仍呈欲小不易格局，指數收漲0.%，報158.91點，持續改寫今年以來波段新高水準，成交655.57億元。

上市櫃表現較佳股票，包括玉晶光、穩懋、合一、中天、樺漢、譜瑞-KY、鈊象、聯詠、中美晶、神盾、今國光、虹揚、台郡及嘉晶等，仍是各具題材，領先盤勢發展，顯示在單兵勇猛向上突破下，大盤後市仍審慎樂觀。

(工商 )