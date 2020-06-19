為收合署辦公之效，兆豐金旗下兆豐銀將蓋新總部大樓。兆豐金董事長張兆順今日在股東會上，首度對外釋出蓋新總部大樓的構想，張兆順也在會後受訪表示，目前還在初期規劃的階段，不論是找土地自蓋，或是尋覓現成的建物等，都不排除，包括兆豐去年在南港世貿三館標售時，也一度評估前往競標，現在仍在物色合適的地點進行。

張兆順表示，倘若新總部大樓夠大，也擬一併納入兆豐金集團旗下的其他子公司一起合署辦公，但至少希望能先作到兆豐銀本身總部大樓的合署辦公。兆豐銀近幾年來員工人數增加近600人，對此他也表示，人員增加了，也需要更大的辦公處所，現在兆豐銀在所屬的辦公大樓之間，相當分散，例如，為了美元交易清算的洗錢防制，兆豐銀也特別租借了重慶南路上的其他金控旗下證券公司大樓辦公樓層辦公，未來若有新總部大樓，就可在同一棟大樓辦公，方便許多。

在預算上，兆豐銀的彈性空間很大，從20多億至100、200億都不排除，包括去年南港展覽館三館標售，兆豐銀原本也有斥資上百億投標的準備，但之後由於該場地空間太大，怕標下來之後有過剩，不見得短期內能租出去，反而會因為造成非自用不動產超過銀行法所規定的上限問題，因此沒有投標。

除此之外，兆豐銀另兩個重要的資產活化計畫，就是中山分行都更案，以及規劃在少子化效應之下，洽私校閒置不動產買地，來建立員工訓練中心，對此張兆順指出，不論市中心或市郊，有合適場地，都會納入評估範圍。

張兆順也指出，已成立數位專案辦公室，由總經理蔡永義領軍，主掌兆豐銀資訊及數位金融開發的副總陳國寶為重要主事者，該專案辦公室也將聘請外部顧問：「為兆豐銀的數位金融發展，各部室的問題先作出重要的『診斷』！」這也將是兆豐銀繼美國紐約分行風暴落幕之後，接下來的重點工作。

(工商 )