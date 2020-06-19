國內新冠肺炎疫情紓緩，政府推動防疫新生活運動，已擁有10萬會員數的「臺北轉運站」App宣布，除現有的統聯、國光、葛瑪蘭、和欣及阿羅哈5家客運業者外，台聯客運、太魯閣客運、捷順交通也將加入系統，即日起至8月31日優惠期間，民眾下載App購票可享每張車票最高折抵40元。

萬達通公司表示，今年新冠肺炎疫情的延燒，讓許多人體會到電子支付票券的重要性，透過「臺北轉運站」App購票、選位、付款、上車，也可隨時查詢車次的發車時間與座位數，完全符合防疫新生活的需求。

目前「臺北轉運站」App的註冊會員數突破10萬人，加入售票系統的客運業者則有統聯、國光、葛瑪蘭、和欣及阿羅哈5家客運公司，台聯客運、太魯閣客運及捷順交通預計7月起加入營運。App也推出全新的換票功能，原則以票面搭車時間30分鐘前可換票，以同一家客運為主，以客為尊，功能更方便。

為慶祝「臺北轉運站」App會員突破10萬及新夥伴加入，萬達通實業發起「運輸振興」活動，只要下載App購票，就可以享受每張車票優惠折抵最高40元，將來也希望可以擴大App的服務範圍，包括增加觀光巴士、船票、地方客運、UMAJI＋、生活平台以及多國語言功能建置，甚至是與國外業者合作。

(中時 )