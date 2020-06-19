近日高溫天氣持續，氣象局幾乎天天發出高溫資訊，炎夏概念股蠢蠢欲動，其中，食品類股的大飲(1213)今日盤中一度強漲逾8%，帶動泰山(1218)、愛之味(1217)、味全(1201)、黑松(1234)等紛紛跟隨走揚；包材股統一實(9907)也一度放量大漲逾4%，攻上3月中旬來波段新高，惟尾盤遭空軍狙擊，漲幅驟降至0.33%；百貨通路統一超(2912)、全家(5903)今日則漲跌互見。另，炎夏促升冷氣等夏季電器用品相關需求，聲寶(1604)、三洋電(1614)及禾聯碩(5283)等家電大廠近期也醞釀表態；電器電子通路商全國電(6281)、燦坤(2430)今日盤中亦連袂小漲。

大飲去年風波不斷，董事長王鎮民曾於年底信心喊話對公司未來發展深具信心，以「谷底翻身」形容蘋果西打的前景，但今年以來營收表現仍持續呈現衰退，前五月營收分別為年減49.78%、40.03%、16.45%、21.54%、25.73%，累計前五月年減34.27%，惟時序進入夏季，飲品等需求拉升，可望帶動業績成長，股價於6月12日一舉收復短均後，持穩高檔整理，今日交投升溫，盤中股價一度大漲8%、衝上6.48元，終場收6.33元、漲幅5.5%。統一超首季每股盈餘2.46元，17日股東會剛過，董事長羅智先直言，新冠疫情帶來相當大的不確定性，看不懂下半年景氣，今年以來累計營收也在5月轉為負成長0.58%，股價方面則持續沿5日線整理，昨量縮突破糾結後，今日堅守平盤。統一實今日召開股東會，外資本月以來買多賣少，累計買超1549張卡位，股價近一周也逐步墊高，今日盤初更一度衝上9.7元，漲幅達5%，但尾盤壓低收在9.24元、漲幅0.33%。

此外，天氣炎熱，消費者購買冷氣需求出籠，今日聲寶、三洋電及禾聯碩股價表現雖漲跌不一，但近期都有向上墊高趨勢。聲寶日前表示，6月截至目前，家用冷氣銷售量年增約成，工廠都得加班生產冷氣，因應市場需求，此外，冰箱、電扇等的夏季商品銷售量亦可望成長。禾聯碩也指出6月業績可望相較去年呈現成長，三洋電也表示，隨著氣溫炎熱，家用冷氣進入銷售進入旺季，助益上半年業績可與去年同期持平。

(時報資訊)