國民黨台東縣前縣長黃健庭，接受民進黨提名出任監察院副院長，為國民黨投下一顆震撼彈。立委葉毓蘭第一時間收到消息時，不敢置信，提醒黃健庭保重「此路多舛」，似乎預告會有變數。而疑因綠營內部也出現反彈聲浪，原定今（19）日的總統府提名記者會臨時取消。

葉毓蘭上午在臉書表示，若黃健庭出任監察院副院長是真的，這會是蔡英文在這幾個月來做出的最漂亮的安排，因為黃健庭是個人才，但既然是人才，何不直接讓黃健庭當行政院院長會更漂亮，但以上只是自己的囈語。

「別天真了，小英從來不是什麼心中無藍綠的全民總統」，葉毓蘭說，從紓困振興預算，國民黨呼籲人民最期待的發現金，民進黨無論如何也抵死不從就了解了。「可惜啊，先把國民黨下次可能推出的總統級人選解決了，果然是漂亮的二桃殺三士」，用黃健庭讓國民黨打消任何對監考人選的杯葛，未免太天真了。

葉毓蘭指出，民進黨都說監察院是蚊子院、蒼蠅院，口口聲聲說要廢考監，現在居然要擴大營業？最後提醒「此路多舛，健庭保重」。

（圖／摘自葉毓蘭臉書）

(中時電子報)