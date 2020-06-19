南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋將在20日開幕啟用，當地也舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」預料將帶來大批觀光人潮，19日南投縣警察局信義分局也公告交管措施，禁止甲乙類客車進入園區，建議遊客自行開車、9人座車輛或搭乘中巴前往雙龍橋旁接駁處停車，再搭接駁車入園。

信義分局指出，前往雙龍瀑布園區，由台16線水里進入民和村禁止甲類客車行駛；或從日月潭伊達邵，經投97縣道前往 ，因道路狹小，禁止甲、乙類客車，建議遊客自行開車或搭乘中（乙類客車）小巴或九人座車輛至雙龍橋停車場停車，再轉乘園區內接駁專車至雙龍派出所前下車，後步行前往吊橋，回程則於雙龍營地前，搭乘接駁車至雙龍橋停車場。

另為維持交通順暢，警方於台16線及投97縣道口、雙龍橋停車場、雙龍國小及部落內交通瓶頸等路口，設置6處交通崗執行交通疏導工作，警方以機動巡邏方式加強園區周邊及往返道路交通疏導、路況通報，如遇事故或交通阻塞立即排除。

警方表示，主辧單位於雙龍橋停車場進行查驗票，並規劃轉乘接駁車進入園區，接駁車坐滿即開，未坐滿15-20分鐘即1班，非常方便；也提醒前往七彩吊橋步行路線，沿線邊坡無護欄，部分路段陡峭，請小心行走，如要前往天時棧道，亦請斟酌體力狀況，快樂出遊、平安回家。

(中時 )