確信消息指出，將在6月24日如期舉行的高銀（2836）股東常會，由於此次重要議程是改選董事和董事長，但，為了讓8月15日改選之後的新任高雄市長，決定高銀董事的重要人事任命，因此，大股東高市府官股將不出席此次股東常會，高銀股東常會流會，已成定局，最快要到今年12月底之前，才能再行召開股東會。

消息人士透露，高銀官股主管機關高雄財政局，為了高銀24日的股東常會及改選13席董事一案，已向代理市長楊明州報告，提出2個因應方案，並說明和分析各種狀態、以及法令規定，楊明州聽取報告之後，裁示高銀董事的重要人事任命，要尊重新任市長的決策。

據指出，高雄代理市長楊明州認為，高雄市政府是高銀的最大股東，在這個時間點，有關高銀董事的異動，應該要等到8月15日改選之後的新市長上任，由新市長決定。

楊明州向財政局主管強調，「那麼重要的事，一定要新市長決策，這是非常合理的」。

據了解，高雄市政府目前持股高銀約43.13％股權，作為高銀官股主管機關的高雄市政府財政局，在接獲高雄代理市長楊明州的指示之後，已經通告高雄銀行，6月24日高銀股東常會，高市府官股將不會出希。

因此，高銀董事會5月7日通過13位董事和獨立董事名單，等於宣告無效，高銀董事會通過的3位候選獨立董事，抱括台灣高鐵前董事長劉維琪、義守大學校長陳振遠、以及政大教授徐偉初等人。

另外的10席候選董事，包括現任高銀董事長朱潤逢、前財政局長李樑堅、前經發局長伏和中、登興關係企業副總經理蔡維碧、高銀工會理事長黃俊傑、以及王洪綱等高雄市政府官股法人董事6席，另外的4席民股董事，則有晉禾董事長蔡永裕、劉仲信和陳錫惠、以及陳田圃家族的陳建甫。

相關人士表示，8月15日新任高雄市長才會產生，而法令規定，股東常會召開日前60日，為停止過戶日，因此包括相關行政作業、確認股東名冊、提名董事候選名單等，高銀最快也要到今年12月底之前，才能補開股東常會，改選董事和推選新任董事長了。

(工商 )