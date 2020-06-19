BOXING主唱葛西瓦，短短幾年間相繼失去父親與兒時死黨，他將思念之情寄於創作，邀好友Matzka合作填詞新歌〈好好走〉並且對唱，兩個交情至深的好兄弟像在聊天對話般，以輕鬆詼諧的態度，娓娓道出面對「失去」的心路歷程。Matzka和葛西瓦感性地說：「要勇敢放手，也要開心說再見，我們遲早都會死去，有一天也會再碰頭的，就在河邊草原的秘密基地那裡碰！」認為放下過去、珍惜餘生並享受當下，就是最舒服的生活方式。

葛西瓦的父親2018年6月底因罹癌手術後仍不幸離世，隔日葛西瓦強忍著悲痛情緒，北上參與金曲獎總彩排。他透露爸爸在典禮前晚託夢給台北的親人，說想要借住一晚，因為要去看葛西瓦的表演，於是他特別空出自己的觀禮座位，想讓爸爸安穩欣賞節目。這段過程讓葛西瓦留下深刻印象，雖然爸爸已離開，但精神上卻永遠支持著他，讓他的演藝之路充滿愛與力量。

過去的事情終究是過去了，與其把悲傷留著難受，還不如祝福他們，讓他們好好走。秉持著這樣的想法，葛西瓦與Matzka一同用音樂對話，將想念傳唱下去令人動容。該曲MV導演特別採集葛西瓦印象中的畫面，搭配視覺設計以黑、白、黃色調呈現，其中黃色代表「告別的黃絲帶」，意味著時間正在流逝、身邊許多人事物相繼離開，是每個人生命中必經的課題，但那些曾經一起留下的回憶不會被遺忘，而是好好地被記在心中。

葛西瓦（右）攜手Matzka合唱新歌。（野聲音娛樂提供）

(中時 )