今日（19日）中國國際電視臺（CGTN）播出第三部新疆反恐紀錄片，陸體質疑西方媒體會不會「選擇性失明。」

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據環球網報導，今天中國國際電臺（CGTN）播出《巍巍天山：中國新疆反恐記憶》，一部近一小時時長的紀錄片。這部紀錄片是繼去年同樣由CGTN發佈的《中國新疆，反恐前沿》和《幕後黑手—“東伊運”與新疆暴恐》之後的第三部涉及新疆問題的紀錄片。

這部紀錄片分爲三部分，以「親歷暴恐案件普通人的視角來講述那段恐怖主義爲禍新疆的歷史」。

陸媒體懷疑這部紀錄片發放後，西方媒體會不會像以前一樣對這部紀錄片「選擇性失明」，保持沉默。中國社會科學院研究院李維建對《環球時報》記者表示「西方媒體集體的沉默是有可能重現的。」

2019年12月5日和7日，前兩部涉及新疆的紀錄片播出時，影片在陸國内得到了高度的關注。相反的，在西方媒體中卻「幾乎毫無報導。」

陸近年來在新疆的「再教育營」等政治活動得到了西方國家密切的關注與質疑。美國、英國等多國指控陸政府在新疆大肆建造「集中營」、打壓維吾爾人的宗教自由。

陸方外交部則多次反駁西方國家的指控是反恐領域的「雙重標準。」

(中時電子報)