男女間交往，有時也要弄清楚女性生理方面的基本觀念，否則可能為了常識問題傷了感情。就有一名女網友發文抱怨，某天與男友逛全聯，想到月經第2到第4天量比較多，因為擔心怕會漏，就買了41公分的衛生棉，沒想到竟被男朋友嘲笑：「原來妳是要用到41公分的大屁股」，讓原PO氣的連解釋都不想解釋。其他網友看到發文都為她抱不平，有人留言：「妳回他連41cm的鳥鳥都沒有」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」以「41公分衛生棉錯了嗎？」為標題發文表示，與男朋友去逛全聯想，想到月經來的第2天到第4天量很多，晚上睡覺要買40公分的衛生棉才不會漏，「總之，我拿了41公分衛生棉時，我男朋友竟然大聲的說：哇塞！原來妳是要用到41公分的大屁股」。

原PO聽後當下傻眼，男朋友怎會那麼無知，當下跟他解釋「衛生棉不是看SIZE」」，他卻反駁「屁股大就用大」，看到男友一副嘲笑口吻的不正經樣子，讓原PO連解釋都懶得解釋。

其他網友看到貼文紛紛對原po的男友留言砲轟「沒常識還敢大聲，白癡男」、「回他，你連4公分的鳥鳥都沒有」、「他有41公分再來笑」、「拿一個紙套給他當保險套」、「41公分直接貼他臉上」、「智障男友」。

(中時電子報)