端午節將近，許多民眾開始期待吃到好吃的肉粽，而彰化縣埔鹽鄉為國內糯米重鎮，擁有近340公頃的糯米種植面積，本該開心收成的農民，卻開心不起來，埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘表示，剩1周就能收成的糯稻，因病蟲害減產至少一半，過往從未遇到如此情形，大家措手不及損失慘重，希望政府伸出援手，幫幫農民。
施瑜銘說，埔鹽約有60公頃糯稻有白穗症情形，過往就算有蟲害也不會如此嚴重，減收至少一半，真的欲哭無淚，農民農藥照噴，病蟲害照常防治，但不知道為何今年特別嚴重，會不會是也受到新冠肺炎病毒影響。
高齡87歲的農民蘇進步說，他種植糯米60餘年，也是頭一次看到這種情形，相當難過，就算現在把剩下可用的糯米全收後，扣除工錢與成本可能還要倒貼，還好上月有收到農民紓困補助1萬元，不然真的不知道怎麼生活。
彰化縣政府農業處回應，有關埔鹽鄉農民反應二化螟蟲造成水稻白穗問題，受損面積是否高達60公頃，還需配合台中區改良場會勘認定，由於非特定疫病蟲害非屬天然災害救助範疇，但縣府仍會向中央極力爭取救助或產業相關補助，未來二期稻作，也會輔導農民並就鄰近區域宣傳相關防治措施，避免稻作再次受損。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。