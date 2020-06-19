高齡87歲的農民蘇進步（右）說，他種植糯米60餘年，也是頭一次看到這種情形，相當難過。（吳建輝攝）

施瑜銘說事情已經發生，除了希望政府能補貼農民外，也要幫忙找真正原因，讓農民安心。（吳建輝攝）

彰化縣政府農業處則回應，由於非特定疫病蟲害非屬天然災害救助範疇，但縣府仍會向中央極力爭取救助或產業相關補助。（吳建輝攝）

端午節將近，許多民眾開始期待吃到好吃的肉粽，而彰化縣埔鹽鄉為國內糯米重鎮，擁有近340公頃的糯米種植面積，本該開心收成的農民，卻開心不起來，埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘表示，剩1周就能收成的糯稻，因病蟲害減產至少一半，過往從未遇到如此情形，大家措手不及損失慘重，希望政府伸出援手，幫幫農民。

施瑜銘說，埔鹽約有60公頃糯稻有白穗症情形，過往就算有蟲害也不會如此嚴重，減收至少一半，真的欲哭無淚，農民農藥照噴，病蟲害照常防治，但不知道為何今年特別嚴重，會不會是也受到新冠肺炎病毒影響。

高齡87歲的農民蘇進步說，他種植糯米60餘年，也是頭一次看到這種情形，相當難過，就算現在把剩下可用的糯米全收後，扣除工錢與成本可能還要倒貼，還好上月有收到農民紓困補助1萬元，不然真的不知道怎麼生活。

彰化縣政府農業處回應，有關埔鹽鄉農民反應二化螟蟲造成水稻白穗問題，受損面積是否高達60公頃，還需配合台中區改良場會勘認定，由於非特定疫病蟲害非屬天然災害救助範疇，但縣府仍會向中央極力爭取救助或產業相關補助，未來二期稻作，也會輔導農民並就鄰近區域宣傳相關防治措施，避免稻作再次受損。

(中時 )