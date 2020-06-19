《少年事件處理法》修正案19日上路，未滿12歲兒童全面除罪化，將來不再送法院，而是透過校園行政輔導。新北市議員葉元之19日在議會質詢時質疑，新北市教育局慢半拍，法令都已經上路，竟未掌握各校情形，教育局應盡速訂定事件處理流程，避免權責不清。教育局長張明文指出，教育局已籌備成立小組，全面因應。

葉元之指出，之前兒童犯罪，會經過法官訓誡、裁定感化教育等，但今天起全部結案，回到學校輔導，目前全國共有183案、220名兒童事件在少年法庭處裡，但新北市卻沒有掌握自己轄區內到底有幾案。

葉元之說，不少家長與老師反映，如此修法可能導致犯罪年齡下降，沒有保護到兒童，卻產生更大的社會問題，孩子更可能被犯罪集團利誘吸收，擔任詐騙車手、運毒等工作，甚至頂罪，「反正沒罪，你不用怕！」

另外輔導也會衍生出額外專業問題，他質疑新北市現在是否有足夠專業人士處理，現在生教組、訓育組本來就是學校最難找的行政人員，未來應該更沒有人願意擔任。

葉元之認為，教育局應該即刻訂出配套，防止學生被犯罪集團利用來運毒、販賣毒品，事件發生後處理的人員更要專業，還要事後輔導追蹤。

教育局長張明文表示，教育局已將成立小組因應，將結合市府全部力量，除了學校、社政單位、輔資中心等資源，協助學校處裡相關問題。

教育局特殊教育科長劉美蘭表示，對於法院結案案件，市府正全力與法院聯絡，希望能夠盡早取得學生資訊，行政機關盡早介入輔導處理。

劉美蘭說，除了從法院取得資料，教育局也已透過校安通報系統分類各校通報案件，將針對不同樣態的孩子，給予個別不同的輔導策略，也會盡速訂定處理流程，保護孩子。

(中時 )